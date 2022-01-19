Победители премии Москвы в области архитектуры и градостроительства получат по одному миллиону рублей.

Победителипремии Москвы в области архитектуры и градостроительства получат по одному миллиону рублей.Москва – современный мегаполис с высоким качеством окружающей среды. Архитектура новых зданий нравится не только жителям и гостям столицы. Проекты организации общественного пространства получают общественное признание.В настоящий момент принимаются заявки на участие в ежегодной премии Москвы в области архитектуры и градостроительства. Представить можно любой проект капитального строительства, получивший свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения.Для подачи заявок необходимо перейти на . Они принимаются до 15 февраля 2022 года. После этого члены жюри определят лучшие проекты. Победители получать по одному миллиону рублей.Оценивать работы будут участники Архитектурного совета Москвы, урбанисты, представители профильных СМИ и приглашенные эксперты в области архитектуры. Председатель жюри – главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Высоко оцениваются работы, отличающиеся выразительностью и оригинальностью. Особое внимание эксперты обращают на качество архитектурно-градостроительныхрешений. Объекты капительного строительства должны формировать комфортную городскую среду и способствовать развитию строительной отрасли.Премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Награждение победителей конкурса приурочено ко Дню архитектора, который отмечается ежегодно 1 июля.