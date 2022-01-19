На разработку ПСД потратили 1,2 млн рублей.

Во Владимирской области прошла госэкспертизу и согласована органами охраны проектно-сметная документация по реставрации рухнувшей стены Троицкого женского монастыря.ПСД разработана АО «Владимирреставрация». Памятник культурного наследия ожидает замена фундамента сохранившихся прясел, примыкающих к юго-восточной башне, возведение новой основы на участке разрушенной ограды, усиление сохранившейся и восстановление разрушенной кирпичной кладки, выполнение работ по замене кровельного покрытия, затирка, покраска стен, устройство отмостков.Напомним, что восточный участок ограды обрушился в апреле 2021 года. На разработку проекта потратили 1,2 млн рублей.Напомним, что в местной святыне хранятся мощи благоверных Петра и Февронии Муромских. Объект культурного наследия находится в федеральной собственности, в пользовании Муромской епархии.