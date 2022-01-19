ЕРИЦ Владимирской области продолжает появляться в криминальной хронике. На еще одного бывшего главного управляющего организации завели уголовное дело. Речь идет о Павле Ермилове,

ЕРИЦ Владимирской области продолжает появляться в криминальной хронике. На еще одного бывшего главного управляющего организации завели уголовное дело. Речь идет о Павле Ермилове, сменивший в конце февраля 2021 года на посту Марину Станкевич, на которую чуть больше недели назад тоже завели уголовное дело. Ермилов подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ