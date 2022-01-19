Операторы единой медицинской справочной службы 122 с декабря 2020 года почти 152 тысячи раз перезвонили тем, кто не дождался ответа на линии. Обзвон ведется после часов пиковой загрузки.

Операторы единой медицинской справочной службы 122 с декабря 2020 года почти 152 тысячи раз перезвонили тем, кто не дождался ответа на линии. Обзвон ведется после часов пиковой загрузки.Для получения обратного звонка заявителям не нужно предпринимать дополнительных действий. Система самостоятельно найдет оставшиеся без ответа звонки и добавит их в базу для обзвона.С декабря 2020 года операторы службы 122 перезвонили заявителям 151 999 раз.Единая медицинская справочная служба начала работать в октябре 2019 года. Она функционирует на базе общегородского московского контакт-центра.В декабре 2020 года появились сервисы под номером 122. С их помощью можно записаться к врачам или вызвать медика на дом, отменить или перенести прием, получить консультации по поводу поликлинических услуг, включая вопросы по коронавирусу.Звонки на короткий номер 122 обрабатываются операторами и искусственным интеллектом. Виртуальный помощник помогает сориентироваться в услугах и выбрать нужную.Из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Москве время ожидания на линии 122 может увеличиться. Горожане с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться в поликлиники без предварительной записи.