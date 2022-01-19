Злоумышленники беспрепятственно проникли в автомобиль каршеринга, совершили подмену рулевого колеса, а также сняли мультимедийный экран с панели...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево задержали подозреваемых в краже.Установлено, что двое злоумышленников беспрепятственно проникли в автомобиль каршеринга, припаркованный на Голубинской улице, и совершили подмену рулевого колеса, а также сняли мультимедийный экран с панели. Ущерб составил 53 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в проезде Одоевского. Ими оказались двое приезжих. Похищенные элементы изъяты. Также у злоумышленников обнаружены и изъяты 3 мультимедийных экрана.Следствием ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56