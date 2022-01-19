Злоумышленник, находясь в вагоне электропоезда, похитил рюкзак у 51-летнего пассажира...

Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали ранее судимого 28-летнего приезжего по подозрению в хищении рюкзака у пассажира.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в вагоне электропоезда, похитил рюкзак у 51-летнего пассажира, в котором находились документы, личные вещи и денежные средства, после чего вышел из вагона.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на станции метро «Коломенская». Им оказался 28-летний приезжий, который сообщил, что воспользовался тем, что пассажир уснул, и похитил его имущество. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следственным Управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18