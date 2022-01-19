Градоначальник Андрей Шохин ждет результат повторного теста на коронавирус. Напомним, накануне утром Шохин получил результат экспресс-теста на ковид-19. Он оказался положительным. Впрочем,

Градоначальник Андрей Шохин ждет результат повторного теста на коронавирус. Напомним, накануне утром Шохин получил результат экспресс-теста на ковид-19. Он оказался положительным. Впрочем, глава города сегодня сдал повторный, по всей видимости, уже ПЦР-тест. Результата к 4 часам дня еще не было, сообщил официальный представитель мэрии Александр Карпилович: Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и