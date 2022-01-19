Информация о местах, где иностранные граждане, прибывшие в РФ, могут пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование...
Информируем Вас, что в рамках Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 274-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», вступившего в силу 29 декабря 2021 года, на территории Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, Варшавское шоссе 64-й км, домовладение 1, стр. 47, проходят государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе трудящиеся государств-членов Договора о ЕАЭС, за исключением граждан Республики Беларусь, граждане, обратившиеся с заявлениями для оформления патента, граждане, обратившиеся для получения разрешения на работу, а также граждане, осуществляющие трудовую деятельность в соответствии с пп. 4,5, 8.3, 9 и 10 п. 4 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ.
Иные категории граждан, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок превышающий 90 календарных дней и указавшие в миграционной карте цель визита, не связанную с осуществлением трудовой деятельности, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию в территориальных подразделениях по вопросам миграции по районам УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве.
Управление внутренних дел по административному округу г. Москвы
Территориальные подразделения по вопросам миграции, осуществляющие проведение государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографирование
УВД по ЦАО
ОВМ по районам: Таганский, Пресненский, Хамовники
УВД по СВАО
ОВМ по районам: Алексеевский, Марьина Роща, Ростокино, Ярославский
УВД по ВАО
ОВМ по районам: Сев. Измайлово, Преображенское, Гольяново, Ивановское
УВД по ЮВАО
ОВМ по районам: Кузьминки, Текстильщики, Некрасовка
УВД по ЮАО
ОВМ по районам: Москворечье-Сабурово
УВД по ЮЗАО
ОВМ по районам: Обручевский, Ясенево
УВД по ЗАО
ОВМ ОП МГУ, ОВМ по району Тропарево-Никулино, ОВМ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
УВД по СЗАО
ОВМ по районам: Митино, Щукино, Южное Тушино
УВД по САО
ОВМ по районам: Восточное Дегунино, Левобережный, Молжаниновский, ОВМ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве
УВД по ЗелАО
ОВМ УВМ по ЗелАОГУ МВД России по г. Москве
УВД по ТиНАО
ОВМ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, ОВМ по району Коммунарский