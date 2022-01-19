Информация о местах, где иностранные граждане, прибывшие в РФ, могут пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование...

Информируем Вас, что в рамках Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 274-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», вступившего в силу 29 декабря 2021 года, на территории Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» по адресу: г. Москва, пос. Вороновское, Варшавское шоссе 64-й км, домовладение 1, стр. 47, проходят государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе трудящиеся государств-членов Договора о ЕАЭС, за исключением граждан Республики Беларусь, граждане, обратившиеся с заявлениями для оформления патента, граждане, обратившиеся для получения разрешения на работу, а также граждане, осуществляющие трудовую деятельность в соответствии с пп. 4,5, 8.3, 9 и 10 п. 4 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ.Иные категории граждан, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок превышающий 90 календарных дней и указавшие в миграционной карте цель визита, не связанную с осуществлением трудовой деятельности, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию в территориальных подразделениях по вопросам миграции по районам УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве.Управление внутренних дел по административному округу г. МосквыТерриториальные подразделения по вопросам миграции, осуществляющие проведение государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографированиеУВД по ЦАООВМ по районам: Таганский, Пресненский, ХамовникиУВД по СВАООВМ по районам: Алексеевский, Марьина Роща, Ростокино, ЯрославскийУВД по ВАООВМ по районам: Сев. Измайлово, Преображенское, Гольяново, ИвановскоеУВД по ЮВАООВМ по районам: Кузьминки, Текстильщики, НекрасовкаУВД по ЮАООВМ по районам: Москворечье-СабуровоУВД по ЮЗАООВМ по районам: Обручевский, ЯсеневоУВД по ЗАООВМ ОП МГУ, ОВМ по району Тропарево-Никулино, ОВМ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. МосквеУВД по СЗАООВМ по районам: Митино, Щукино, Южное ТушиноУВД по САООВМ по районам: Восточное Дегунино, Левобережный, Молжаниновский, ОВМ УВД по САО ГУ МВД России по г. МосквеУВД по ЗелАООВМ УВМ по ЗелАОГУ МВД России по г. МосквеУВД по ТиНАООВМ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, ОВМ по району Коммунарский