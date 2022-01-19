В числе 32 общественных пространств в 2022 году во Владимирской области планируется...

В числе 32 общественных пространств в 2022 году во Владимирской области планируется благоустроить:6 парков (во Владимире пройдёт третий этап благоустройства парка «Добросельский»; в Коврове – пятый этап благоустройства Парка экскаваторостроителей; в Гусь-Хрустальном – второй этап благоустройства парка у ДШИ им. М.А. Балакирева; в Александрове – благоустройство парка «Сосенки»; в Петушках – 2 этап благоустройства городского парка; в Лакинске − третий этап благоустройства парка городского дома культуры);6 скверов: в Коврове − по ул. Комсомольской и «Культуры», в Киржаче − имени Ленина, продолжится благоустройство Маминого сквера в Ставрово (2 этап), сквера «Островок» в Судогде (3 этап), сквера по ул. 1 Мая в Меленках (6 этап);3 набережные: в Муроме − вдоль реки Оки; в Юрьеве-Польском − вдоль реки Колокша, в исторической части города, с южной стороны от городских валов; в Собинке продолжится благоустройство набережной реки Клязьма (4 этап);3 стадиона: в Костерёво (стадион «Труд»); продолжится благоустройство стадиона по ул. 1 Садовой в Никологорах (2 этап) и стадиона «Труд» в Городищах (4 этап);зону отдыха в посёлке Белая речка города Кольчугино;детский парк на ул. Благонравова в Вязниках;2 памятных места: территории у обелиска участникам и воинам погибшим в Великой Отечественной войне на ул. Шоссейной во Мстёре и около памятной стелы в районе СК «Кристалл» в Радужном;5 общественных зон: 2 территории общего пользования в Струнино; аллею по ул. Старовской в Вольгинском; продолжится благоустройство Хорохоновского проспекта в Меленках (2 этап) и ул. Братьев Бесединых в Гороховце (3 этап);2 площади: имени Ленина в Камешково (2 этап) и Памяти в Красной Горбатке;3 спортивные и детские площадки: 2 площадки − в Покрове и спортплощадка по ул. Комсомольской во Мстёре.Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, в 2021 году были с опережением завершены работы по благоустройству запланированных на 2022 год пяти общественных территорий: детской и спортивной площадок в Покрове, аллеи по ул. Старовской в Вольгинском, стадиона «Труд» в Городищах (4 этап) и Городского парка в Петушках (2 этап).Всего в 2022 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе планируется направить 480,3 млн рублей, в том числе 418,5 млн рублей из федерального бюджета, 37,8 млн рублей − из областного бюджета и 24 млн рублей − из местных бюджетов.Фото: пресс-служба Администрации Владимирской области