В 02:28 19 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

В 02:28 19 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александрове на улице Геологов, д. 3.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Сгорели сараи в подвале дома. Эвакуировано 28 человек, спасено 12 человек. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/