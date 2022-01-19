ЧП в Александрове. Во время пожара в многоквартирном доме огнеборцы спасли 10 взрослых и 2 детей. Около половины третьего ночи в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании на улице

ЧП в Александрове. Во время пожара в многоквартирном доме огнеборцы спасли 10 взрослых и 2 детей. Около половины третьего ночи в тревожное ведомство поступило сообщение о возгорании на улице Геологов. В пятиэтажке начался пожар в подвальном помещении. На место прибыли 15 спасателей на 5 спецмашинах. На месте было установлено, что в подвале горят сараи. Сотрудники