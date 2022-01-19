В подвале пятиэтажки загорелись сараи.

В Александрове пожарные спасли 12 человек. Подробностями истории с «33Live.Ru» поделилась руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.В ночь с 18 на 19 января в 02.28 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме №3 на улице Геологов. По прибытии установлено, что в подвале пятиэтажки горят сараи.«Сотрудники МЧС сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения огня. Из-за сильного задымления в подъезде жители не смогли самостоятельно покинуть дом. Пожарные с использованием спасустройств вывели из дома 12 человек, в том числе двух детей. Ещё 28 жильцов эвакуировались самостоятельно», - уточнили в ведомстве.Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На происшествие выезжали 5 единиц техники и 15 человек личного состава.Дознаватели устанавливают причину случившегося.