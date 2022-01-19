В центре Владимира началась расчистка территории для строительства отеля Hilton на 162 номера. Кроме пятиэтажной гостиницы, на Студёной горе возведут ряд спортивных объектов площадью 23,5 тысячи ..

В центре Владимира началась расчистка территории для строительства отеля Hilton на 162 номера. Кроме пятиэтажной гостиницы, на Студёной горе возведут ряд спортивных объектов площадью 23,5 тысячи квадратных метров.Ожидается, что здесь оборудуют корты, каток, площадки для воркаута, йоги, медитации и верёвочный парк. Есть задумка оборудовать горнолыжный и тюбинг-склоны, спортивную тропу с препятствиями.Появятся фонтаны, парковая зона, смотровые площадки. Предусмотрены торговая зона, вело- и автопарковки. Пешеходная дорожка станет дублёром тротуара вдоль Студёной горы и Дворянской.Уже разработаны проекты внешних сетей, заключены договоры на присоединение здания, сторонние коммуникации вынесены из площади застройки, участок подготовлен, госэкспертиза пройдена, получен полный пакет документов.На днях Владимирский трест инженерно-строительных изысканий приступил к работам по определению устойчивости склона. На участке работает тяжёлая техника, которая уже убрала мелкую поросль.Сроки реализации проекта не уточняются.