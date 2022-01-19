В Киржачском районе 18 января в 8 утра произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 168-м км...

В Киржачском районе 18 января в 8 утра произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 168-м км федеральной трассы А-108.По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где врезался в грузовым автомобилем "МАН". Водитель ВАЗа погиб на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области