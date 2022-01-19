Фура буквально разрезала пополам ВАЗовскую “десятку” на дороге во Владимирской области. Жуткое ДТП с погибшим произошло утром 18 января в Киржачском районе. На 168-м километре

Фура буквально разрезала пополам ВАЗовскую “десятку” на дороге во Владимирской области. Жуткое ДТП с погибшим произошло утром 18 января в Киржачском районе. На 168-м километре федеральной А-108 столкнулись ВАЗ-2110 и грузовой МАН. По предварительным данным полиции, 31-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением, вылетел на встречку, где врезался в фуру. После столкновения с фурой