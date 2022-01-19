Папа и мама представляли угрозу для жизни и здоровья ребёнка.

В Коврове в отделение Центральной горбольницы доставили трёхлетнюю девочку. Её госпитализировали из-за того, что родители напились в стельку, вследствие чего малышка не могла находиться дома. Папа и мама представляли угрозу для жизни и здоровья ребёнка.Информация об инциденте распространилась через местные паблики в соцсетях. Огласку придала мама другого ребёнка, который лежит в одной палате с юной ковровчанкой. Первоначально сообщалось, что девочку бросили на морозе, но информация не подтвердилась.История дошла до детского омбудсмена Людмилы Романовой.«Семья давно находится под наблюдением органов опеки. Риту положили в больницу до оформления всех документов, которыми занимается бабушка», - пояснила уполномоченный по правам человека по Владимирской области.Сейчас здоровью и жизни малышки ничего не угрожает. Каких-либо травм не диагностировано.В городской комиссии по делам несовершеннолетних рассказали, что сотрудники полиции выезжали 17 января по месту жительства девочки. В квартире находились родители, которые были пьяны.«Вызовы полиции в связи с их пьянством и оставлением ребёнка без присмотра не первый случай», - прокомментировали историю в ковровской полиции нашим коллегам изСообщается, что маме и папе Риты чуть больше 20 лет. Теперь их ждёт суд по лишению прав на опеку.