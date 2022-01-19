В Коврове на улице Муромской произошло необычное ДТП. Там сегодня в промзоне завода ЗиД самосвал...

В Коврове на улице Муромской произошло необычное ДТП. Там сегодня в промзоне завода "ЗиД" самосвал повредил теплотрассу и уронил тяжелую трубу на легковушку.У МАЗа самопроизвольно поднялся кузов и сбил теплоцентраль с опоры. В результате повреждено три автомобиля, к счастью никто не пострадал. Как сообщают в пресс-службе администрации города, разгерметизации теплотрассы не произошло. Виновник происшествия и сотрудники ЗИДа начали ремонтно-восстановительные работы.Фото: Подслушано Ковров