Следственный отдел МО МВД России «Ковровский» завершил расследование уголовного дела в отношении...

Следственный отдел МО МВД России «Ковровский» завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодого человека обвинили в краже и мошенничестве. На счету фигуранта шесть эпизодов противоправной деятельности.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в июне 2020 года ковровчанин, посредством сети Интернет, используя мобильный телефон отца, оформил три кредита в различных финансовых организациях на общую сумму 19 000 рублей.С целью получения займа молодой человек вносил в анкетах на сайтах организаций заведомо ложные сведения о заемщике, указывая паспортные данные своего отца и номер своей банковской карты. При этом он знал, что обязательства по возвратам займов он исполнять не будет.Кроме этого, фигурант трудоустроился менеджером в салон одной из сотовых компаний. Согласно трудовому договору, он принимал на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему имущества. Несмотря на это, в один из дней, в конце рабочей смены, воспользовавшись тем, что работники магазина ушли домой, забрал из кассы денежные средства в сумме более 145 000 рублей, присвоив их себе. После этого менеджер в магазине больше не появился.А в мае прошлого года обвиняемый заключил устные договоры посуточной аренды квартир. Пока он проживал в квартирах, продавал находящееся в них имущество, выставляя объявления о продажах на интернет-сайтах публичных объявлений. Таким образом, из одной квартиры фигуранту удалось продать холодильник и стиральную машину, из другой - бытовую технику, зеркала и стеллаж. Сумма причиненного собственникам материального ущерба превысила 57 000 рублей.Полицейские МО МВД России «Ковровский» задержали злоумышленника на территории района. Молодой человек признал свою вину.Фото: https://pixabay.com/ru/