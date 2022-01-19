Сейчас решается вопрос о месте погребения нашего земляка.

В Коврове захоронят останки сержанта Федора Зимина, погибшего в воздушном бою с немцами в июле 1944 года. Погибшего красноармейца нашли в одном из болот Псковской области.Федор Иванович Зимин родился 14 августа 1920 года в деревне Бельково Владимирской области. После окончания пяти классов он поступил в школу ФЗУ при заводе имени Киркижа, сейчас - ЗиД. В 1940 году парень был призван в ряды вооружённых сил. Служил мастером авиавооружения.Всё что осталось от ковровчанина собрали представители отряда «Поиск -97 Пыталово». Его опознали по комсомольскому билету. К поиску близких фронтовика подключились «Часовые памяти», но найти родственников пока не удалось. Сейчас решается вопрос о месте погребения нашего земляка.