С ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2» взыщут расходы семьи на приобретение лекарства.

В Коврове ребёнка-инвалида не обеспечили льготным лекарством. Нарушения выявила местная прокуратура.По рекомендациям Институт адетской неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки и Областной детской клинической больницы малышу назначили лечение препаратом «Кеппра», который помогает при эпилепсии. Однако ребёнку не выдали необходимые медикаменты. Родители покупали их за свой счёт.Надзорное ведомство подало иск в суд. С ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница №2» взыщут расходы семьи на приобретение лекарства.