Во Владимирской области продолжают сносить надземные конструкции. На сей раз пострадали ковровские теплосети. Водитель самосвала поднял кузов, задел коммуникации и обрушил их на ..

Во Владимирской области продолжают сносить надземные конструкции. На сей раз пострадали ковровские теплосети.Водитель самосвала поднял кузов, задел коммуникации и обрушил их на припаркованный поблизости «ВАЗ-2114», Nissan, Mitsubishi и Renault.ДТП произошло у въезда на площадку «Владимирской фабрики дверей». По сообщениям очевидцев, водитель отечественной машины едва успел выбежать из автомобиля.По предварительным данным пресс-службы ГИБДД региона, 38-летний водитель «МАЗа», выезжая с территории предприятия, снёс инженерные сети. Сообщается, что кузов поднялся сам. Пострадавших нет. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.Перебоев с отоплением не зафиксировано.