Самосвал с поднятым кузовом снес так называемую воздушную теплотрассу в Коврове. Инцидент произошел на улице Муромской 18 января. В районе промзоны завода “ЗиД” МАЗ не прошел под

Самосвал с поднятым кузовом снес так называемую воздушную теплотрассу в Коврове. Инцидент произошел на улице Муромской 18 января. В районе промзоны завода “ЗиД” МАЗ не прошел под трубами теплотрассы – снес их поднятым кузовом. Трубы рухнули на припаркованный ВАЗ 14-модели. Легковушку буквально раздавило. Как уточнили в ГИБДД, всего было повреждено 4 авто. А вот пострадавших