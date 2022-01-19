Принудительный снос или стол переговоров? В Коврове жители многоэтажного дома заявляют что кафе,...

Принудительный снос или стол переговоров? В Коврове жители многоэтажного дома заявляют что кафе, расположенное прямо под их окнами не только нарушает градостроительные нормы, но и не даёт людям, нормально отдохнуть в их собственных квартирах. Репортаж Александра Сыпченко.- Я знаю, что у вас вкусно, но почему это за мой счет должно быть, за счет моего спокойствия? Все, мы слово даем и будет тишина! Два года уже, я вам не верю!Не верю!Жители многоквартирного дома на улице Зои Космодемьянской вздыхают, жизнь последние несколько лет стала невыносимой. Причина - примыкающее к дому кафе, которое с каждым годом разрастается различными пристройками. Жалобы городским властям на шумные гулянья под окнами ни к чему не привели, говорит Светлана Петрова.Светлана Петрова, жительница дома:- Мне приходится ночью идти с ним договариваться, убавьте, я только поднимаюсь опять включают, потом обещали звукоизоляцию, так и не сделали.Впрочем шум, не единственная проблема, говорят жители дома. Ароматы кавказской кухни также нравятся далеко не всем.Ирина Гаранина, жительница дома:- Летом вообще невыносимо открыть окно, запах от того как они готовят шашлык, распространяется на весь район наверное.Администратор кафе заявляет, что никакого шума и запахов - нет. В их заведении всегда чисто и убрано, а все работники вежливые и опрятные. Разрешительные документы также в порядке. Если отдельные жители с чем-то не согласны, то владельцы готовы сесть за стол переговоровРовшан Сафар-Заде, администратор кафе:- В будние дни вообще тишина, не всегда, только в будние дни, а пятница и суббота до одиннадцати бывает шум, после одиннадцати мы убавляем звук, чтобы тише было.Жители дома давно отчаялись договориться с шумными соседями по-хорошему, им даже пришлось обратиться в прокуратуру и в администрацию Президента. Городской суд обязал владелицу кафе привести здание в его первоначальное состояние- то есть убрать все самовольно возведенные конструкции. Но сносить пристройку она явно не торопиться. Дело теперь за судебными приставами.Пресс-служба УФССП России по Владимирской области:- Должница неоднократно привлекалась к административной ответственности, также в отношении нее вынесено решение об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Исполнение решение суда находится на контроле.Исполнить решение суда в принудительном порядке пока не удается, несмотря на то, что надзор за делом осуществляет и прокуратура. Процесс, очевидно, будет продолжаться до тех пор пока хозяйке заведения не надоест платить штрафы. Впрочем , даже если самодельная пристройка будет разобрана, тише в округе не станет и конфликт между жителями и владельцами кафе, вероятно, на этом не закончится...Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"