Причиненный собственникам материальный ущерб превысил 120 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Мурома, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В конце прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступили три сообщения от местных жителей о хищении металлических контейнеров с территории принадлежащих им земельных участков. Причиненный собственникам материальный ущерб превысил 120 000 рублей.В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступлений - 30-летнего жителя города Мурома. Мужчина, задержанный полицейскими, сознался в содеянном.Муромлянин пояснил, что в течение октября-ноября прошлого года, используя для транспортировки манипулятор, похитил с участков три металлических контейнера, которые впоследствии реализовал в пункте приема металла.Вырученные деньги фигурант потратил на личные нужды.В ходе следствия сотрудники полиции установили местонахождение всех трех металлических контейнеров. В настоящее время два из них изъяты и будут возвращены законным владельцам.