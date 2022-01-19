Следком по Владимирской области по материалам регионального УМВД возбудил уголовное дело в...

Следком по Владимирской области по материалам регионального УМВД возбудил уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области». Он подозревается в присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, с марта по декабрь 2021 года главный управляющий директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области», не ставя в известность работодателей, издавал приказы о своем ежемесячном премировании в размере 45 тысяч рублей. За 10 месяцев бывшее должностное лицо присвоило более 400 тысяч рублей, причинив обществу ущерб на указанную сумму.Причастность к совершенному преступлению подозреваемый отрицает. Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.Подразделение – следственный отдел по Ленинскому району города Владимир.