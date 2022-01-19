Директора завода биопрепаратов признали виновным в сокрытии денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской

Директора завода биопрепаратов признали виновным в сокрытии денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору АО «Покровский завод биопрепаратов». Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных