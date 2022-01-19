Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской...

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору АО «Покровский завод биопрепаратов».Он признан судом виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере.Как сообщает пресс-служба Следкома по Владимирской области, в целях сокрытия дохода с марта по декабрь 2019 года генеральный директор, достоверно зная, что у завода имеется задолженность по уплате налоговых платежей, путем направления распорядительных писем в адрес своего контрагента осуществлял финансово-хозяйственную деятельность предприятия.Таким образом, обвиняемый, имея реальную возможность на погашение имеющейся у Общества недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, из личной заинтересованности, путем расходования денежных средств, вместо их зачисления на счета завода, сокрыл от погашения задолженности доход в общей сумме более 9,7 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд оштрафовал бывшего директора предприятия на 600 тысяч рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/