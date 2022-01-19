Кэшбек для путешественника. В России начался новый этап туристической программы, по которой за...

Кэшбек для путешественника. В России начался новый этап туристической программы, по которой за поездки по стране будут возмещать до 20% затрат.Чтобы получить компенсацию, необходимо купить путевку до 12 апреля. Инициатива призвана увеличить местный турпоток, что поспособствует развитию экономики регионов. В Ростуризме отмечают, представлено более двух миллионов турпредложений, ажиотаж после праздников спал, потому выбор билетов и гостиниц шире. Подобрать подходящее предложение можно на портале программы "МирПутешествий.РФ" Впервые акция запущена в 2020 году, тогда в ней приняли участие 300 тысяч россиян.