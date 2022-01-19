Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Это он, Омикрон!
Первые случаи заболевания новым...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Это он, Омикрон!
Первые случаи заболевания новым штаммом. Волна вируса Омикрон готовится захлестнуть регион.
- Неприятное соседство?
Вкусно, но громко. Жители многоэтажки в Коврове не могут поладить с владельцами местного кафе. Можно ли разрешить конфликт без разбитой посуды?
- Крещенские заплывы
Итоги крещенской ночи. Сколько людей отважились нырнуть в ледяную воду?