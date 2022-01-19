Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Это он, Омикрон! Первые случаи заболевания новым...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Это он, Омикрон!Первые случаи заболевания новым штаммом. Волна вируса Омикрон готовится захлестнуть регион.- Неприятное соседство?Вкусно, но громко. Жители многоэтажки в Коврове не могут поладить с владельцами местного кафе. Можно ли разрешить конфликт без разбитой посуды?- Крещенские заплывыИтоги крещенской ночи. Сколько людей отважились нырнуть в ледяную воду?