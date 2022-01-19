Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Это он, Омикрон! Первые случаи заражения штаммом Омикрон...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Это он, Омикрон!Первые случаи заражения штаммом Омикрон в регионе. Насколько серьезной будет новая волна коронавируса?- Новая СкораяПерезагрузка владимирской станции скорой помощи: моральная и материальная. Готовы ли врачи к сражению с новой разновидностью ковида?- Крещенские заплывыПроверка на прочность и укрепление здоровья. В крещенскую прорубь окунулись тысячи жителей региона.