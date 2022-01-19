Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Это он, Омикрон!
Первые случаи заражения штаммом Омикрон...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Это он, Омикрон!
Первые случаи заражения штаммом Омикрон в регионе. Насколько серьезной будет новая волна коронавируса?
- Новая Скорая
Перезагрузка владимирской станции скорой помощи: моральная и материальная. Готовы ли врачи к сражению с новой разновидностью ковида?
- Крещенские заплывы
Проверка на прочность и укрепление здоровья. В крещенскую прорубь окунулись тысячи жителей региона.