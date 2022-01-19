Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Неприятное соседство? Конфликт между жителями...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Неприятное соседство?Конфликт между жителями многоэтажки и владельцами кафе в Коврове. Кто виноват и что делать?- Новые тарифыНочные и дневные тарифы в общественном транспорте. И повышение платы за проезд. Ждать ли этого владимирцам?- Чувства через проволокуОжерелье Евы Игнис, посвященное проблемам экологии, покоряет мировые подиумы. Кто из известных людей носит украшения владимирского дизайнера?