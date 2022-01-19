Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Неприятное соседство?
Конфликт между жителями...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Неприятное соседство?
Конфликт между жителями многоэтажки и владельцами кафе в Коврове. Кто виноват и что делать?
- Новые тарифы
Ночные и дневные тарифы в общественном транспорте. И повышение платы за проезд. Ждать ли этого владимирцам?
- Чувства через проволоку
Ожерелье Евы Игнис, посвященное проблемам экологии, покоряет мировые подиумы. Кто из известных людей носит украшения владимирского дизайнера?