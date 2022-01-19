Больше всего проблем во Владимире, Гусь-Хрустальном и Петушках.

Врио губернатора Александр Авдеев в режиме видео-конференц-связи провёл оперативное совещание по зимнему содержанию придомовых территорий и дорог.«К 18 января времени на посыпку проезжей части израсходовано около 104 тысячи тонн пескосоляной смеси, что составляет 49% от общих запасов. Опасений в нехватке противогололёдных материалов нет», − доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов.Он заверил, что все дорожные службы оперативно устраняют аварийные деревья. В работе задействовано более тысячи единиц техники и свыше двух тысяч человек.«Особых нареканий по уборке региональных и межмуниципальных трасс нет. А вот жалоб на расчистку дворов зарегистрировано порядка тысячи. С самого начала снегопадов многие из них не расчищались должным образом», − подчеркнул вице-губернатор Герман Елянюшкин.Больше всего проблем во Владимире, Гусь-Хрустальном и Петушках.«Необходимо мобилизовать все ресурсы. Сбои чреваты самыми серьёзными последствиями, вплоть до транспортного коллапса. Система должна всегда работать отлаженно и чётко», − подытожил глава региона.