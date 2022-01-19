В Едином государственном реестре недвижимости актуализированы сведения о кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов, используемых для налогообложения с 01 января 2022 ..

В Едином государственном реестре недвижимости актуализированы сведения о кадастровой стоимости земельных участков населенных пунктов, используемых для налогообложения с 01 января 2022 года.В 2021 году во Владимирской области государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (далее - Центр оценки) проведена очередная государственная кадастровая оценка земельных участков населенных пунктов.Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области (далее - Департамент) от 17.11.2021 № 38 и размещены на сайтах Департамента и Центра оценки.По вопросам определения кадастровой стоимости и исправления технических ошибок в результатах определения кадастровой стоимости в соответствии с порядком, предусмотренном статьями 20 и 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», необходимо обращаться в ГБУ Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, адрес сайта: https://gkovo.ru.Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Владимирской области Елена Викторовна Соколова отмечает: «В 2022 году во всех регионах России одновременно будет проведена государственная кадастровая оценка всех категорий земель без учета ограничений ее периодичности в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, земли населенных пунктов будут переоценены два года подряд».