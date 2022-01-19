Убирают символы праздника. Кто-то отнёс ёлки на помойку, а некоторые сдали их в экомобили. Выглядят они, как обычные машины, но мусор принимают раздельно. В течение дня жители города привозили

Убирают символы праздника. Кто-то отнёс ёлки на помойку, а некоторые сдали их в экомобили. Выглядят они, как обычные машины, но мусор принимают раздельно. В течение дня жители города привозили отходы на пять площадок, где работали волонтёры. Между ними курсировали и экомобили. Такие точки для раздельного сбора мусора регулярно разворачивают представители экологического движения. В этот раз