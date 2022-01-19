Обряды омовения прошли без происшествий.

Во Владимире в Крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января приняли участие более 130 человек. Обряды омовения прошли без происшествий.Накануне майны были обследованы на предмет безопасности. Власти оборудовали подходы к иорданям, установили палатки для переодевания и обогрева людей, обеспечили освещением.«Всем желающим предлагался горячий чай», - уточнили в мэрии.За ночь на водоемах Семязино и Глубокое побывало около 580 человек.На озёрах дежурили 63 сотрудника ГУ МЧС, МКУ «ВУГЗ», МВД, администраций районов, медики, а также 13 единиц техники.