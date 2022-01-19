За прошлый год на «скорую» удалось привлечь 89 работников.

Вице-губернатор Константин Баранов и замдиректора департамента здравоохранения Александр Жестков 19 января встретились с коллективом Станции скорой медицинской помощи во Владимире. Ранее медики обратились к губернатору с просьбой организовать второй съезд на территорию СМП на улице Александра Матросова, отремонтировать помещения и обновить автопарк.«Все распоряжения главы региона выполнены. Завершён косметический ремонт третьего этажа здания, оборудованы кухня-столовая и комнаты отдыха, устроены душевые и личные шкафчики. Закуплена спецодежда и обувь, вакуумные шины, устройство для подъёма пациентов. Продолжается ремонт подстанции на улице Растопчина», – сообщил по итогам визита Константин Баранов.В конце прошлого года учреждение получило девять новых автомобилей – восемь класса «В» и реанимобиль класса «С». Расширена парковка, оборудована мойка, организован второй въезд со шлагбаумом. В скором времени для очистки территории станции от снега будет поставлен мини-трактор.«За прошлый год на «скорую» удалось привлечь 89 работников. За последние полтора месяца трудоустроено 25 фельдшеров. На сегодняшний день в штате 389 медиков. Ещё два года назад этот показатель был на уровне 220 человек», - доложил главврач Георгий Жуков.В стадии проектирования – новая станция скорой помощи во Владимире. Предварительно, её построят вблизи гипермаркета «Глобус».В новом здании планируется разместить диспетчерский отдел и основные силы. Напомним, что владимирские бригады скорой обслуживают Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы. Всего - более 370 тысяч человек.