С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 84 785 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 января выявлен 251 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 70 человек. Ещё 29 жителей подхватили опасный вирус в 31 сл. в Муромском, 28 сл. в Ковровском, 12 сл. в Петушинском, 18 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Александровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 26 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в Судогодском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Меленковском, 18 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 84 785 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 924 случая во Владимире, 9494 ​- в округе Муром, 9389 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.