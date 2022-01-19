Лекарства отныне можно купить в ФАПах. С 1-ого января смягчены требования к медучреждениям на селе....

Лекарства отныне можно купить в ФАПах. С 1-ого января смягчены требования к медучреждениям на селе. Главная цель - обеспечить население препаратами первой необходимости рядом с домом.Ещё в июне депутаты ЗС потребовали в кратчайшие сроки организовать продажу лекарств через сельские ФАПы. Многие жители ездили за таблетками в райцентр. Чтобы продавать лекарства, нужно было нанимать фармацевта, оформлять специальную лизенцию. Работа по запросу депутатов проведена, а теперь поддержка пришла из центра. Глава правительства Михаил Мишустин подписал документ, упрощающий процедуру лизензирования. Продавать лекарства в ФАПах теперь могут все медработники.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Неоднократно обращались и в исполнительную власть Владимирской области, на федеральный уровень. Есть определённые подвижки. В настоящее время может продавать фельдшер лекарства. То есть система упрощена, и я думаю, что в ближайшее время проблема будет решена. Наши сельские жители смогут покупать лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах.