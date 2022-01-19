Прогнозируется, что во время новой волны ковида переболеют не менее 50% владимирцев.

Во Владимирской области выявлен новый штамм коронавируса - «Омикрон». ПРЦ-лаборатории подтвердили более 20 случаев. Об этом заявил ио директора департамента здравоохранения Артём Осипов.Он добавил, что медиками вместе с Роспотребнадзором проведены определённые противоэпидемические мероприятия.«Регион окрасился в тот цвет, когда мы говорим о начале победоносного шествия нового штамма, который крайне заразен. Нагрузка на медиков будет превышать ту, которая была в предыдущие волны», - подчеркнул госслужащий.Прогнозируется, что во время новой волны ковида переболеют не менее 50% владимирцев. Особенность в том, что он распространяется контактным путём - через поверхности, ручки дверей и так далее.«Люди будут болеть подъездами, домами, школами», - резюмировал он.