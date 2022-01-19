Погибших и пострадавших нет.

Вечером 18 января во Владимирской области на 169 километре трассы М-7 грузовик FAW-658983 снёс опору над автомагистралью. Конструкция рухнула на «Газон Некст», который проезжал мимо. Самосвал врезался в ограждение и перевернулся.Как уточнили в УГИБДД по Владимирской области, происшествие произошло в 22.50. У фуры, двигавшейся в сторону Москвы, поднялся кузов, который задел металлическое сооружение.Погибших и пострадавших нет.Инспекторы ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.