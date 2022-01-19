Главный удар новой волны примут на себя сотрудники скорой помощи. Как за последние месяцы...

Главный удар новой волны примут на себя сотрудники скорой помощи. Как за последние месяцы изменилась владимирская станция - узнала наш корреспондент Любовь Клюквина.Каждое утро перед сменой анестезиолог-реаниматолог Антон Падыма проверяет уровень заряда аппаратуры в автомобиле своей бригады. Все должно быть заряжено на максимум, необходимая техника продублирована. А вдруг... Врач с гордостью показывает новое оборудование. Вот, например, высококлассный кардиограф в ударопрочном кейсе. На начало 20-го года автопарк станции был изношен на 45 процентов. И вот по распоряжению губернатора, на станции появились десять новых машин.Антон Подыма, анестезиолог-реаниматолог владимирской станции скорой помощи:- Изначально, учившись в учебном заведении, все хотят по началу - ну возьмем вот так за абсолют - все хотят работать на скорой помощи. Некоторые выдерживают неделю, некоторые выдерживают одну смену, а некоторые остаются навсегда. Само собой тут главную роль играет какой-то психологический барьер...бессонные ночи, работа сутками... Кто сюда пришёл и остался довольно-таки продолжительно, поменять место работы уже невозможно. Поскольку тут полностью формируется твой образ жизни.Уже полтора года нагрузка на скорую бьет рекорды. В пик пандемии - около четырехсот вызовов за сутки. Сейчас около трёхсот. Сотрудникам скорой часто приходится и есть, и спать на ходу. Однако они не жалуются. На данный момент в штате станции почти 400 человек. Сформировано восемь новых бригад, в том числе благодаря молодым специалистам из владимирского медколледжа.Комфорт в промежутках между вызовами медикам крайне необходим. На средства областного бюджета на станции отремонтировали этаж оперативного отдела, комнаты отдыха, столовую, закупили спецодежду.Евгений, сотрудник владимирской станции скорой помощи:- Помимо телевизора и шкафчиков появились также шкафы для одежды, которые стоят в комнатах для отдыха. Теперь фельдшера могут спокойно вешать свою одежду верхнюю и тоже не будет этого захламления, как было раньше.Для того, чтобы оперативнее реагировать на вызовы, сейчас оборудуют полноценную станцию скорой на улице Растопчина.Георгий Жуков, главврач владимирской станции скорой помощи:- На Ростопчина планируется строительство станции скорой помощи, где будет находиться диспетчерский отдел, где будут находиться основные силы, учитывая приближенность к трассе М7, здесь мы планирует оставить подстанцию. Насколько мне известно, в Российской Федерации всего 4 станции скорой помощи. Хотелось бы, чтобы Владимирская область также имела свою станцию, типовое здание, которое безусловно будет более комфортабельным и улучшающим условие жизни наших сотрудников.Георгий Жуков по специальности реаниматолог-анестезиолог, заступает на дежурство и сам. За самоотверженный труд врио заместителя губернатора Константин Баранов, вручил специалистам станции награды.Константин Баранов, врио заместителя губернатора Владимирской области:- Это были, выбранные коллективом, те люди, которые заслуживают поощрения. Пока грамоты...посмотрим, может получится и более материальные вещи.."Через год проблем с количеством бригад и автомобилей не будет", - уверяет главврач станции. А сейчас основная задача - выдержать удар штамма "Омикрон".Любовь Клюквина,Александр Чунаев. "Вести-Владимир"