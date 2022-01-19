Трагедия произошла 16 января.

В Покрове в ванной утонул 10-месячный ребёнок. Он находился под присмотром 10-летнего брата.Как сообщают СМИ, у 32-летней мамы пятеро детей. Ребёнок захлебнулся в воде и умер. Евгения побежала за помощью к соседям, но было уже поздно. Скорая помощь лишь подтвердила гибель сына.Трагедия произошла 16 января. Через два дня малыша похоронили.Прокуратура Петушинского района проводит проверку инцидента. В ведомстве отказались комментировать историю по телефону. Редакция «33Live.Ru» направит официальный запрос.