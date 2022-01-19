В регион пришёл Омикрон. Выявлены первые 20 случаев заболевания новым штаммом коронавируса....

В регион пришёл Омикрон. Выявлены первые 20 случаев заболевания новым штаммом коронавируса. Владимирская область готовится к самой масштабной волне заболеваемости с начала пандемии.Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- В эту волну переболеют не менее чем пятьдесят процентов жителей области. Исходя из этого мы рассчитываем и необходимое лекарственное обеспечение, и объемы оказания медицинской помощи, и количество коек. Нагрузка, которая ляжет в эту волну на систему здравоохранения, она будет превышать все те уровни, которые мы фиксировали в предыдущие волны.По уровню контагиозности новый штамм коронавируса превосходит даже корь, которая до сих пор считалась самой заразной инфекцией в мире. В отличие от своих предшественников, омикрон передается и воздушно-капельным и контактным путем, то есть остается на руках и предметах. Вирус действительно реже провоцирует тяжелые осложнения, но "берет" количеством. Болеть будут школами, подъездами, домами, а в "красную зону" перейдут целые комплексы поликлиник, заявил сегодня руководитель областного департамента здравоохранения Артем Осипов. По его словам, до схода инфекционной "лавины" предположительно - десять дней и продлится очередная волна, как минимум, до мая. Владимирцам рекомендуют поспешить сделать прививки и ревакцинироваться, если с момента первичной иммунизации прошло хотя бы четыре месяца. Областная система здравоохранения уже перепрофилирует стационары "под ковид". В этот раз в регионе планируют развернуть не менее трех тысяч коек. В том числе - в детских больницах. Дети и подростки перед новой инфекцией наиболее уязвимы, поскольку не привиты.Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- Например, для Гусь-Хрустального мы планируем, что детская больница, может так случиться, что в полном объеме перейдет на работу как "красная зона". С сохранением, безусловно, неотложной медицинской помощи для детей по любым другим профилям. Областная детская клиническая больница готовится к тому, что весь специализированный объем детской медицинской помощи они должны будут забрать под себя. Мы готовимся к масштабному перераспределению потоков пациентов внутри области. Такого еще не было по другим волнам.Фото: https://pixabay.com/ru/