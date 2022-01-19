Все они найдены. Один ребенок погиб.

Во Владимирской области в 2021 году пропали 767 человек. В лесу - 377, в городах - 390. На поиск 129 детей подано 108 заявок. Об итогах года добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».Из общего числа «потеряшек» живыми найдено 674 жителя, 57 - погибли. Силами волонтёров спасено 138 человек. До сих пор пропавшими без вести числятся 12 владимирцев.«Среди найденных погибшими - один ребёнок», - уточнили в ПСО.За декабрь прошлого года в регионе потерялись 18 человек, из которых четверо - несовершеннолетние.Найдены живыми - 15, двое - скончались.