На 8 больше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 84 785. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за сутки).

На 8 больше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 84 785. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (70 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 64. Всего с начала пандемии в областном центре уже 19 994 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 19 994 случаев (+70)Гусь-Хрустальный