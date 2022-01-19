От удара грузовик опрокинулся на обочину. Его водитель не пострадал.

В Киржачском районе 31-летний водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в фуру. Мужчина погиб.В УГИБДД по Владимирской области уточнили, что авария произошла утром на 168-ом километре трассы А-108.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 выехал на встручку, где врезался в МАN. После ДТП отечественное авто смяло в «гармошку». Владелец легковушки скончался на месте происшествия.Интересно, что от удара грузовик опрокинулся на обочину. Его водитель не пострадал.