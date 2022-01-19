При возникновении симптомов ОРВИ необходимо сразу же начать лечение, поскольку заболевание может быть вызвано омикрон-штаммом коронавируса.

При возникновении симптомов ОРВИ необходимо сразу же начать лечение, поскольку заболевание может быть вызвано омикрон-штаммом коронавируса.Что делать при первых признаках "омикрона", рассказал главный внештатный специалист общей врачебной практики, семейный врач Виктор Фомин. Он напомнил, что симптомами нового штамма коронавируса являются повышенная температура тела, головная боль, заложенность носа и боль в горле.В таких случаях эксперт советует оставаться дома. По его словам, начать лечение можно самостоятельно, однако принимать жаропонижающие не следует, если температура не выше 38 градусов. Нужно пить чай с мятой или облепихой, отдыхать, периодически проветривать помещение и отказаться от курения, отметил Фомин.Фомин считает, что в аптечке обязательно должен быть пульсоксиметр – устройство для измерения уровня кислорода в крови (норма – 96-100%).Если температура тела выше 38 градусов, то в этом случае помогут такие лекарственные средства, как парацетамол или ацетилсалициловая кислота, считает врач. Однако необходимо соблюдать осторожность тем, у кого были проблемы с желудочно-кишечным трактом (эрозивный гастрит, язвенная болезнь желудка)."Этим пациентам можно рекомендовать прием омепразола или эзомпразола в минимальной дозе профилактически вечером наряду с жаропонижающими", – сказал специалист.При боли в горле Фомин рекомендует использовать антисептики (мирамистин), спреи, принимать пастилки или леденцы. Также полезными будут полоскания хлоргексидином. Если возник насморк, то необходимо воспользоваться назальными каплями с сосудосуживающим эффектом. По словам эксперта, промывать нос нужно растворами на основе натуральной морской соли.по словам врача, антибиотики при орви неэффективны. в таких случаях препараты могут навредить организмуФомин отметил: самостоятельное лечение должно продолжаться не больше пяти дней. Если симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.