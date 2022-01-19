Данные предоставила Почта России, анализировались показатели подписки на периодику. Жители...

Данные предоставила "Почта России", анализировались показатели подписки на периодику.Жители Вязниковского района оформили больше всего абонементов на газеты и журналы. На втором месте - Кольчугинский район, на третьем - Муромский. Всего в регионе в прошлом году выписано на почте более ста семи тысяч экземпляров периодики. Особой популярностью пользуются местные издания. Подписка на них составляет почти треть всего тиража.