Преступникам удалось вынести сто миллионов рублей из дома в поселке, который находится под спецохраной

Преступникам удалось вынести сто миллионов рублей из дома в поселке, который находится под спецохраной16 января вдова Александра Градского стала жертвой ограбления. Марина Коташенко отдала вооруженным преступникам, которые намеренно врезались в ее автомобиль и потребовали отдать им ценности, сумку со ста миллионами рублей. Деньги женщина хранила под кроватью в своем роскошном особняке. К шикарному дому подобраться не так-то просто.Запутанную и полную подводных камней историю с ограблением вдовы Александра Градского не перестают обсуждать уже несколько дней. Пока что в ситуации не удалось разобраться ни журналистам, ни полиции. Многие поддержали пострадавшую от рук грабителей Марину, но далеко не все смогли удержаться от того, чтобы не выдвинуть свою версию случившегося. Кто-то уверен, что преступление подстроила сама Марина. Другие думают, что это дело рук детей покойного мэтра, которые тоже претендуют на наследство.Новые комментарии и версии этой неоднозначной истории появляются постоянно. Масштабное ограбление наделало много шума, а шикарный особняк, из которого воры вынесли деньги, привлек к себе особое внимание. Как оказалось, подобраться к этому дому не так просто.Дерзко ограбленный двухэтажный коттедж находится в элитном подмосковном поселке Глаголево. Заглянуть на территорию особняка без приглашения невозможно – он окружен высоким забором. К тому же, сам поселок является чрезвычайно охраняемым объектом. Гостей там встречает вооруженная охрана и многочисленные камеры, которые натыканы в Глаголево буквально на каждом шагу.Как рассказал в программе Вячеслав Манучаров, сосед Марины Коташенко, поселок находится под спецохраной из-за влиятельных жильцов: федеральных министров, артистов. Мужчина считает, что операция была спланирована, и не верит, что на вдову мэтра посмели бы напасть. По словам Манучарова, Градского уважали даже криминальные авторитеты и воры в законе.