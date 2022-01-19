За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд ..

За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. Видеосервис серьезно укрепил свои позиции провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раз по сравнению с 2020 годом. Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+), которая уверенно обошла все голливудские блокбастеры. А в новогодние каникулы, как ни странно, активно смотрели не только развлекательный контент.Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов. В условиях пандемии COVID-19 продолжали действовать ограничения на другие виды досуга, поэтому онлайн-кинотеатр стал не просто главным центром домашних развлечений, но и настоящим другом для всей семьи. К тому же смотреть контент Wink можно с пяти устройств одновременно: когда родители болеют за любимые спортивные команды или переживают за героев сериалов на телеэкране, дети одновременно могут веселиться с мультяшными персонажами на смартфоне или планшете.Подписка на Wink встроена в тарифные предложения Tele2. Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствует сервис «Обмен минут на кино», доступный на всех тарифных планах мобильного оператора. Wink принимает их по курсу один к одному: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты посмотрели таким образом более 1 млн фильмов, обменяв 130 млн минут.Сводный рейтинг просмотров из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) также подтверждает: Wink — лучший друг семьи. 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы, среди которых — российские анимационные ленты «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало». Ну а когда дети, видимо, были уложены спать, родители нынешних малышей смотрели кино про своих родителей — комедию «Батя» — и вспоминали суровые 90-е.Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь» (0+), из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» (0+) и «Грузовичок Лёва» (0+). Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (, 18+).Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления):«Батя» (16+);«Душа» (6+);«Райя и последний дракон» (6+);«Холодное сердце 2» (6+);«Куриоса» (18+);«Фиксики: Большой секрет» (6+);«Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);«Том и Джерри» (6+);«Мстители: Финал» (16+);«Моана» (6+);«Зверополис» (6+);«Соник в кино» (6+);«Тролли. Мировой тур» (6+);«Холодное сердце» (0+);«Суперсемейка 2» (6+);«Круэлла» (12+);«Смешарики. Начало» (0+);«Тайна Коко» (12+);«Скуби-ду!» (2020, 6+);«Король Лев» (2019, 6+).На первых позициях топ-20 по покупкам также расположился детский контент — обе части «Босс-молокосос» (6+). В целом контент для детской аудитории занимает более половины строчек и этого рейтинга: как и во многом другом, сначала родители снабжали развлечениями детей, а уже после — себя.Топ-20 в покупках (включая аренду контента):«Босс-молокосос» (6+);«Босс-молокосос 2» (6+);«Форсаж 9» (12+);«Мортал Комбат» (18+);«Холодное сердце 2» (6+);«Щенячий патруль в кино» (6+);«Батя» (16+);«Райя и последний дракон» (6+);«Душа» (6+); «Гнев человеческий» (18+); «Лига справедливости Зака Снайдера» (16+); «Гринч» (6+); «Лука» (6+); «Один дома» (0+). «Семейка Крудс: Новоселье» (6+); «Годзилла против Конга» (12+); «Соник в кино» (6+); «Тролли. Мировой тур» (6+); «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+); «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).Хорошей праздничной традицией остается встреча с героями любимых уже несколькими поколениями фильмов. Например, много лет новогодний рейтинг покупок не покидает комедия «Один дома». С удовольствием зрители смотрят и премьеры, причем не только развлекательные. Так, верхние строчки в рейтинге подписок заняли отечественные военно-воздушные драмы «Небо» и «Летчик», опередив свежие российские комедии «Дракулов» и «Бабки», а также новогоднюю серию пацанского сериала «Зёма».Топ-10 в подписках за 1–9 января 2022 года:«Небо» (12+);«Летчик» (12+);«Круиз по джунглям» (12+);«Черная вдова» (16+);«Лука» (6+);«Круэлла» (12+);«Дракулов» (16+);«Райя и последний дракон» (6+);«Зёма 3. Новогодний замес» (18+);«Бабки» (16+).Топ-10 в покупках за 1–9 января 2022 года:«Веном 2» (16+);«Один дома» (0+);«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);«Дюна» (2021, 12+);«Не время умирать» (12+);«Гринч» (6+);«Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);«Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);«Тихий омут» (18+); «Босс-молокосос 2» (6+).